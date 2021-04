Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik a déjà lancé un énorme avertissement à Longoria !

Publié le 26 avril 2021 à 8h15 par A.C. mis à jour le 26 avril 2021 à 8h20

Arkadiusz Milik, arrivé à l’Olympique de Marseille cet hiver, semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

C’est un excellent coup réalisé par Pablo Longoria. A la recherche d’un attaquant de pointe de haut niveau, le président de l’Olympique de Marseille a choisi de miser sur Arkadiusz Milik. Un choix pas forcément évident, puisque le Polonais ne jouait plus depuis six mois, à cause d’un désaccord avec son club du Napoli. Mais à l’OM, il a montré être toujours le buteur de haut niveau qui avait explosé aux pieds du Vésuve. Le plaisir pourrait toutefois ne pas durer longtemps, puisque plusieurs médias annoncent un départ de Milik dès le prochain mercato estival.

Sans Ligue des Champions, Milik partira