Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik, Sampaoli… Valère Germain affiche un grand regret avant son départ…

Publié le 24 avril 2021 à 21h45 par La rédaction

Alors qu’il a confirmé ce samedi son départ de l’OM en fin de saison, Valère Germain exprime des regrets quant à son association avec Arkadiusz Milik et le peu de fois où ils ont pu être alignés ensemble.

Dans un entretien avec Canal + , Valère Germain, attaquant de l’OM avait annoncé son départ du club phocéen. Un départ justifié notamment par son manque de temps de jeu, sa situation contractuelle, lui qui est lié jusqu'en juin prochain et des regrets concernant sa non-association avec l’attaquant polonais Arkadiusz Milik. En effet, Valère Germain aurait aimé être aligné dans un système qu’il affectionne avec deux attaquants de pointe, mais le coach Jorge Sampaoli en a décidé autrement.

Un grand regret pour Valère Germain