Mercato - OM : Longoria connait son principal adversaire pour le remplaçant de Milik !

Publié le 25 avril 2021 à 22h10 par A.C.

Avec Arkadiusz Milik qui pourrait quitter l’OM à la fin de la saison, Pablo Longoria multiplie les pistes pour lui trouver un remplaçant.

L’avenir de Arkadiusz Milik semble s’écrire toujours plus loin de l’Olympique de Marseille. L’attaquant polonais serait en effet courtisé par la Juventus, l’Atlético de Madrid et, à en croire les révélations de Tuttosport ce dimanche, par le Paris Saint-Germain ! Ainsi, à l’OM on semble se préparer au départ de Milik et d’après les médias italiens, Pablo Longoria aurait déjà trouvé son successeur. Il s’agirait de Giacomo Raspadori, jeune prodige de Sassuolo et nouvelle promesse du football transalpin.

Le RB Leipzig va compliquer la tâche de l’OM