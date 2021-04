Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik, Haaland... Un nouveau danger colossal pour Longoria ?

Publié le 25 avril 2021 à 20h45 par A.C.

Arrivé cet hiver à l’Olympique de Marseille, Arkadiusz Milik pourrait bien être l’un des grands acteurs du prochain mercato estival.

Certains pensaient qu’après deux graves blessures au genou et six mois sans jouer, Arkadiusz Milik avait perdu tout son talent. Pourtant, l’attaquant a montré d'excellentes choses à l’Olympique de Marseille... où il ne devrait toutefois pas rester longtemps ! La presse italienne parle en effet d’un départ sans Ligue des Champions, avec la Juventus, l’AS Roma ou l’Atlético de Madrid qui seraient prêts à sauter sur l’occasion. Ces dernières heures une autre piste a été évoquée par Tuttosport , qui a dévoilé un intérêt prononcé du Paris Saint-Germain pour Milik.

Milik remplaçant d’Haaland à Dortmund ?