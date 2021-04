Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La tendance se confirme pour Arkadiusz Milik !

Publié le 25 avril 2021 à 16h45 par A.M.

Prêté à l'OM, Arkadiusz Milik devrait bel et bien quitter le club phocéen cet été contre un chèque de 12M€. Les Marseillais seront donc vendeur.

« On attend beaucoup de lui. Avec son rayonnement, c’est un joueur très important. Il faut qu’il y ait des connexions entre nos joueurs et notre numéro 9 sinon, ce sera difficile ». Il y a quelques jours, Jorge Sampaoli affichait sa joie de pouvoir compter sur Arkadiusz Milik. Cependant, l'attaquant polonais a de grandes chances de quitter l'OM cet été puisqu'il y aurait un accord entre les deux parties afin que l'ancien joueur de Naples puisse partir pour 12M€ et la tendance se confirme.

L'OM acceptera bien de vendre Milik