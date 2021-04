Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet été, Pablo Longoria va devoir se méfier de Claude Puel !

Publié le 26 avril 2021 à 4h45 par T.M.

Intéressé par Lucien Agoumé, milieu de terrain de l’Inter Milan, l’OM devra se méfier de la concurrence et notamment de l’ASSE.

Cet été, l’OM pourrait perdre gros avec le départ de Boubacar Kamara. Devant renflouant les caisses du club, Pablo Longoria pourrait donc se séparer de la plus grosse valeur marchande de l’équipe. Mais il faudra ensuite remplacer Kamara et pour cela, les Phocéens pourraient se tourner du côté de l’Italie et de l’Inter Milan. En effet, Lucien Agoumé aurait tapé dans l’oeil de Longoria, mais pour faire venir l’ancien joueur de Sochaux, la mission s’annonce complexe.

Du monde à l’affût