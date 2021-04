Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé n’a plus que deux options…

Publié le 26 avril 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

En juin prochain, Kylian Mbappé n’aura plus qu’une seule année de contrat avec le PSG qui fait le forcing pour le prolonger. Mais s’il refusé les conditions fixées par Leonardo, l’attaquant français n’aura d’autre choix que d’être transféré…

« Tout est clair. Ce n’est pas clair au niveau de sa décision, on connaît la situation de Kylian, il sait ce que l’on pense. Il a un an de contrat et deux mois. Il ne va pas finir son contrat aujourd’hui. Après, tout le monde parle. Sa décision ? Elle va arriver, c’est sûr », indiquait Leonardo samedi au micro de Canal + sur l’avenir de Kylian Mbappé, qui tarde encore à donner sa réponse au PSG quant à une éventuelle prolongation de contrat. Actuellement engagé jusqu’en juin 2022, l’attaquant français devra pourtant trancher assez rapidement pour son avenir, d’autant que le Real Madrid est toujours au taquet pour Mbappé…

Prolonger ou partir au Real Madrid

Comme le10sport.com vous l’a récemment révélé, Kylian Mbappé est réticent à se réengager sur le long terme avec le PSG pour une raison bien précise : il a peur d’être bloqué dans la capitale si, d’ici quelques années, il souhaite pouvoir rejoindre le Real Madrid qui ne cesse de lui faire les yeux doux. En clair, deux options s’offre aujourd’hui à Mbappé : prolonger dès maintenant au PSG, ou bien envisager un transfert au Real Madrid cet été. Mais il ne devrait pas y avoir de troisième option…