Mercato - OM : Cinq départs sont déjà actés dans le projet McCourt !

Publié le 26 avril 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Valère Germain a déjà annoncé qu’il allait partir libre. Mais d’autres éléments du projet McCourt sont également bien partis pour prendre la porte…

L’OM peut d’ores et déjà s’attendre à un mercato estival très agité, autant dans le sens des départs que de lui des arrivées ! Entre les éléments arrivant en fin de contrat, ceux qui peuvent rapportés gros étant courtisés sur le marché des transferts, et ceux qui sont simplement prêtés cette saison au sein du projet McCourt, Pablo Longoria va devoir gérer au mieux ces nombreux cas ! Et parmi eux, déjà cinq joueurs auraient déjà programmé de quitter l’OM…

Germain, Cuisance, Ntcham…

Parmi les éléments arrivant en fin de contrat avec l’OM, Valère Germain a déjà officialisé samedi qu’il quitterait le club phocéen cet été. Et Saîf-Eddine Khaoui devrait suivre la même trajectoire que l’ancien Monégasque comme l’a annoncé France Football, tout comme le latéral gauche japonais Yuto Nagatomo. Et enfin, les options d’achat prévues dans les prêts de Michaël Cuisance (18M€, Bayern Munich) et Olivier Ntcham (5M€, Celtic Glasgow) ne seront vraisemblablement pas levés par l’OM en fin de saison. Cinq départs semblent donc déjà actés, en attendant de connaître le verdict dans d’autres dossiers très épineux comme Arkadiusz Milik, Boubacar Kamara, Florian Thauvin et Jordan Amavi…