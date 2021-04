Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a déjà tout prévu pour Neymar !

Publié le 26 avril 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Tout proche d’officialiser la prolongation de Neymar jusqu’en juin 2026, le PSG aurait prévu de gros moyens en terme de communication pour annoncer la nouvelle.

Interrogé samedi au micro de Canal +, Leonardo dégageait une tendance très positive quant à la prolongation de contrat de Neymar au PSG : « Tout le monde sait déjà notre intention, c’est pour ça qu’on n’est pas pressés de capitaliser ce dont on a déjà commencé à parler. Il n’y a personne derrière nous, on est vraiment tranquilles, et le rapport est très bon et très franc », a indiqué le directeur sportif parisien. D’ailleurs, comme le10sport.com vous l’a déjà expliqué à plusieurs reprises ces dernières semaines, tout est déjà réglé en interne entre le PSG et le clan Neymar pour une prolongation de contrat jusqu’en juin 2026, qui va prochainement être officialisée.

Le PSG aurait prévu une grosse communication