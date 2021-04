Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le successeur de Milik pourrait bien être...

Publié le 26 avril 2021 à 12h10 par La rédaction

En manque de temps de jeu du côté de l'OM depuis l'arrivée d'Arkadiusz Milik, Dario Benedetto ronge son frein sur la touche mais pourrait être relancé dès la saison prochaine par Jorge Sampaoli.

Débarqué en tant qu'attaquant numéro 1 à l'OM en provenance de Boca Juniors à l'été 2019, Dario Benedetto a réalisé une première saison intéressante sous les ordres d'Andre Villas-Boas avant de perdre peu à peu sa place et de disparaître du onze de départ de Jorge Sampaoli cette saison depuis l'arrivée d'Arkadiusz Milik. En concurrence également avec Valère Germain, l'argentin attend son tour sur le banc sans faire de vagues. Mais aujourd'hui, difficile d'exister dans l'ombre du géant polonais qui a déjà inscrit 5 buts avec l'OM.

Benedetto comme successeur de Milik ?

Barré par la concurrence sur cette fin de saison, Dario Benedetto travaille et se tient prêt lorsqu'il aura de nouveau sa chance. Et sa chance justement, l'Argentin pourrait bien l'obtenir dès la saison prochaine. Avec le départ certain de Valère Germain et l'incertitude qui traîne autour de l'avenir d'Arkadiusz Milik, Jorge Sampaoli devra composer avec les armes en présence. Et quand on connaît les possibilités financières de l'OM, compliqué de les imaginer dépenser une fortune dans un avant-centre...