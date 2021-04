Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait jouer un terrible tour à l'OM !

Publié le 26 avril 2021 à 3h30 par A.M.

En quête d'un avant-centre cet été, le PSG ne serait pas passé à côté de la situation d'Arkadiusz Milik qui pourrait quitter l'OM pour 12M€.

Entre la situation de Moise Kean, prêté sans option d'achat par Everton, et Mauro Icardi, convoité par la Juventus notamment, le poste d'avant-centre pourrait connaître des changements au PSG. Leonardo cherchera effectivement la meilleure option tout en prenant en considération les problèmes économiques sur le marché. Dans cette optique, une nouvelle piste serait étudiée par le club de la capitale.

Le PSG également dans le coup pour Milik ?