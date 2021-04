Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Draxler a prévenu un prétendant pour son avenir !

Publié le 26 avril 2021 à 10h15 par B.C.

Alors que Galatasaray s’intéresserait à Julian Draxler, l’incertitude régnant sur l’avenir de Farih Terim, l’entraîneur du club turc, bloquerait actuellement les discussions.

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le PSG, Julian Draxler aurait d’ores et déjà tranché pour son avenir. Alors que Mauricio Pochettino souhaiterait conserver l’international allemand, ce dernier pourrait prochainement annoncé son départ comme l’annonçait dernièrement Sport1 . Les agents du milieu offensif lui chercheraient ainsi un nouveau club et auraient notamment proposé ses services au Bayern Munich, mais Julian Draxler a d’autres pistes pour son avenir, notamment en Turquie. Selon Fotospor , Galatasaray souhaiterait s’attacher ses services et aurait déjà sollicité Roger Wittmann, son agent, mais les discussions seraient actuellement paralysées.

Premier obstacle pour Galatasaray avec Draxler