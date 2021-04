Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit-il mettre le paquet pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 26 avril 2021 à 8h00 par La rédaction

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait faire ses valises dès le prochain mercato estival. Selon la presse italienne, la star portugaise voudrait quitter la Juve cet été, tandis que les Bianconeri compteraient le pousser vers la sortie pour faire des économies. Alors qu'un départ semble inéluctable pour CR7, Leonardo doit-il mettre le paquet pour le recruter ? C'est notre sondage du jour !

Arrivé du Real Madrid à l'été 2018, Cristiano Ronaldo a débuté sa troisième saison sous les couleurs de la Juventus. Toutefois, cet exercice 2020-2021 ne se passe pas du tout comme il l'aurait espéré. En effet, les Bianconeri ne sont pas du tout dans leur assiette et pourraient finir la saison sans remporter le moindre titre. Une situation qui pourrait avoir une incidence directe sur l'avenir de Cristiano Ronaldo. Pas du tout satisfait par les performances de son équipe, CR7 pourrait plier bagage dès la prochaine fenêtre de transferts, et ce, à un an de la fin de son contrat avec la Juventus. Et alors que le PSG serait prêt à profiter de l'aubaine, Leonardo aurait le champ totalement libre pour récupérer Cristiano Ronaldo cet été.

