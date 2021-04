Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Varane aurait fait une annonce fracassante en interne !

Publié le 26 avril 2021 à 20h00 par D.M.

Interrogé en conférence de presse sur la suite de sa carrière, Raphael Varane a botté en touche. Mais en réalité, le joueur aurait pris la décision de quitter le Real Madrid à la fin de la saison.

Arrivé au Real Madrid en 2011, Raphaël Varane est au cœur de l’actualité en Espagne. Sous contrat jusqu’en 2022, l’international français pourrait quitter le Real Madrid lors du prochain mercato estival. Les rumeurs sont nombreuses et les médias évoquent une possible arrivée du joueur au PSG ou en Premier League. interrogé sur son avenir ce lundi, le joueur a laissé planer le doute. « Mon avenir est clair : je suis concentré sur la fin de la saison. Nous sommes dans un moment très intense, nous devons être concentrés sur les matchs qui nous attendent. C'est normal que je me concentre sur la fin de la saison. Le message aux fans est que je suis engagé à 100% dans l'équipe. Nous avons des défis à relever qui nous motivent beaucoup. Je suis concentré sur le fait de tout donner sur le terrain » a confié Varane, préférant mettre l’accent sur le terrain.

Varane sur le départ ?