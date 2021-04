Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a fixé ses exigences dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 26 avril 2021 à 18h45 par D.M.

Malgré ses grosses difficultés financières et les complications liées à la Super Ligue, le Real Madrid aurait toujours comme priorité de recruter Kylian Mbappé cet été. Mais le PSG ne compte pas brader sa star.

« Tout est clair, on connaît la situation. Il sait ce que l’on pense. Il a encore une année et deux mois de contrat, ça ne va pas se finir aujourd’hui. Après, tout le monde parle... Sa décision ? Elle va arriver, c’est sûr. Quand ? Je ne pense pas que ce soit important aujourd’hui » a confié Leonardo ce samedi au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé. Sous contrat jusqu’en 2022, le joueur discute avec ses dirigeants depuis de nombreux mois, mais les négociations sont dans l’impasse. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, Mbappé souhaite prolonger son contrat d’un ou deux ans afin de garder la main mise sur son avenir et pouvoir s’envoler vers le Real Madrid sans trop de difficulté.

Le PSG demandera le prix fort pour Mbappé