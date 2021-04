Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : 150M€, Super Ligue... L'avenir d'Haaland déjà scellé ?

Publié le 26 avril 2021 à 18h30 par Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland serait suivi de très près par les plus grosses écuries européennes, et notamment par le FC Barcelone. Alors que la Super Ligue est un véritable fiasco, le club catalan serait dos au mur sur ce dossier car il n'aurait pas les moyens d'aligner les 150M€ réclamés par le BVB. Dans cette optique, le club de la Ruhr serait désormais convaincu de pouvoir conserver Erling Braut Haaland cet été.

Alors qu'il a réalisé un début de saison 2019-2020 époustouflant, Erling Haaland aurait tapé dans l'oeil des colosses européens, dont le Real Madrid. Toutefois, le buteur norvégien a préféré rejoindre le Borussia Dortmund, un club de second plan, pour prendre le temps de s'aguerrir en emmagasinant un maximum de temps de jeu possible. Arrivé dans le club de la Ruhr en janvier 2020, Erling Haaland enchaine les performances de haute volée depuis son transfert, que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des Champions. A tel point qu'il affolerait toujours l'Europe. Alors qu'il brille au Borussia Dortmund, Erling Haaland serait suivi de très près par les plus grands clubs européens, et notamment par le FC Barcelone. Et dans le cas où le BVB ne parvenait pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, le Barça pourrait profiter de l'aubaine pour s'offrir Erling Haaland, puisque ce dernier n'a jamais caché son désir de jouer la C1 chaque saison. Toutefois, le Borussia Dortmund ne veut rien entendre et compte bien conserver son numéro 9 quoi qu'il arrive.

Le feuilleton Haaland plombé par la Super Ligue ?

Interrogé au micro de Sky Sport ce mercredi soir, Michael Zorc a sorti les barbelés pour Erling Haaland. « Nous avons clairement exprimé notre position sur le cas Haaland. La décision ne sera pas prise sans le Borussia Dortmund. Peu importe où nous finissons, Erling continuera à jouer pour nous » , a expliqué le directeur sportif du Borussia Dortmund avant la réception de l'Union Berlin. Et comme l'a indiqué Fabrizio Romano, le club de la Ruhr croirait dur comme fer en ses possibilités de conserver Erling Haaland.

Le Borussia Dortmund convaincu de garder Haaland cet été ?