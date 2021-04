Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Neymar retardé par... la Super Ligue ?

Publié le 26 avril 2021 à 17h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2022, Neymar a déjà trouvé un accord contractuel avec le PSG depuis plusieurs semaines. Toutefois, la star brésilienne n'a pas encore signé son tout nouveau contrat avec le club de la capitale, la faute à la Super Ligue.

Lors de l'été 2017, le PSG a réalisé l'immense exploit de recruter à la fois Kylian Mbappé et Neymar. En ce qui concerne la star brésilienne, Nasser Al-Khelaïfi a fait sauter sa clause libératoire. Ainsi pour la bagatelle de 222M€, le président du PSG a pu s'offrir les services de Neymar et lui a fait signer un contrat de cinq saisons. Alors que le numéro 10 du PSG sera en fin de contrat le 30 juin 2022, Leonardo a débuté les négociations avec son entourage il y a de longues semaines. D'ailleurs, le directeur sportif parisien a déjà trouvé un terrain d'entente contractuel avec le clan Neymar. Comme le10sport.com vous l'a révélé depuis le mois de mars, le PSG et Neymar ont un accord final et il ne reste plus qu'à trouver le bon moment pour officialiser. Selon nos informations du 15 avril, les deux parties sont tombées d'accord pour une prolongation de quatre saisons, soit jusqu'au 30 juin 2026, avec une année en option. Alors que le coronavirus a provoqué une énorme crise, Neymar ne vas pas être augmenté et percevra toujours un salaire à hauteur de 30M€ nets annuels. Toutefois, le star du PSG a réussi à négocier des primes XXL en cas de sacre en Ligue des Champions ou de Ballon d'Or.

Nasser Al-Khelaïfi ralenti par la Super Ligue pour Neymar

Sur CBS Sports , Fabrizio Romano en a rajouté une couche sur le dossier Neymar ce lundi. Comme l'a expliqué le journaliste italien de Sky Sport et du Guardian , le numéro 10 du PSG a bel et bien trouvé un accord avec son club pour renouveler depuis plusieurs semaines. Toutefois, la date de l'officialisation de la prolongation de Neymar resterait encore inconnue. Ce qui serait dû à la Super Ligue, que le Real Madrid, le FC Barcelone, la Juventus, Liverpool, Chelsea, l'Atlético, Manchester United, City, le Milan AC, l'Inter, la Juventus et Tottenham ont tenté de lancer il y a un peu plus d'une semaine.

