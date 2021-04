Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo déjà en grande difficulté pour ce joueur du Barça ?

Publié le 26 avril 2021 à 17h15 par A.M.

En quête d'un nouveau latéral droit, le PSG s'intéresserait notamment à Emerson Royal qui évolue au Betis Séville mais appartiendra au FC Barcelone la saison prochaine. Et pour le recruter, Leonardo devra se montrer convaincant.

Pour cet été, le PSG aura plusieurs chantiers importants à gérer. Leonardo cherchera notamment à densifier le poste de latéral droit. Et pour cause, Alessandro Florenzi ne donne pas entière satisfaction et son option d'achat pourrait ne pas être levée. Dans cette optique, plusieurs noms circulent à l'image de ceux de Serge Aurier (Tottenham), Hector Bellerin (Arsenal) ou encore Emerson (FC Barcelone). Concernant ce dernier, il faudra toutefois faire un gros effort.

Le Barça compte sur Emerson la saison prochaine