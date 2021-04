Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a une énorme ouverture pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 26 avril 2021 à 12h15 par B.C.

Alors que la Juventus est à la peine en Serie A et pourrait se retrouver hors du quatuor de tête à la fin de la saison, Cristiano Ronaldo commencerait à étudier les pistes s’offrant à lui pour la saison prochaine, et notamment l’option PSG.

Avec 32 buts en 39 matches toutes compétitions confondues, Cristiano Ronaldo continue d’impressionner malgré ses 36 ans. Pourtant, cela ne suffit pas à la Juventus pour sauver sa saison. Éliminé en Ligue des champions dès les huitièmes de finale, le club turinois n’est pas assuré de retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes la saison prochaine avec sa quatrième place en Serie A. Si la Juve venait à se retrouver hors du quatuor de tête, le départ de Cristiano Ronaldo semblerait ainsi inéluctable. Difficile d’imaginer le Portugais accepter de jouer en Europa League tandis que la Juve aurait du mal à supporter son salaire sans les revenus liés à la C1. De gros doutes apparaissent ainsi sur l’avenir de Cristiano Ronaldo, l’incitant à préparer son départ.

Cristiano Ronaldo étudie les pistes, le PSG cité