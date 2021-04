Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dénouement imminent dans le feuilleton Neymar ?

Publié le 26 avril 2021 à 16h45 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar et le PSG ont déjà trouvé un accord pour une prolongation de quatre années, plus une en option. L'officialisation du renouvellement de la star brésilienne ne serait donc plus qu'une question de temps.

Arrivé à l'été 2017, Neymar n'a plus qu'une année de contrat avec le PSG. Dans cette optique, Leonardo a lancé les négociations avec l'entourage du joueur il y a de longues semaines pour conclure une prolongation. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le directeur sportif du PSG a d'ores et déjà trouvé un accord contractuel avec le clan Neymar. Selon nos informations les deux camps se sont entendus pour un renouvellement de quatre saisons, soit jusqu'au 30 juin 2026, plus une en option. Et s'il ne va pas être augmenté par sa direction, Neymar a tout de même négocié des primes importantes en cas de sacre en Ligue des Champions ou de Ballon d'Or remporté.

Tout est prêt pour Neymar