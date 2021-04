Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle sortie retentissante sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 26 avril 2021 à 11h45 par B.C.

Alors que le Real Madrid rêve toujours de Kylian Mbappé, les problèmes financiers rencontrés par le club merengue et l’échec du lancement de la Super Ligue pourraient obliger Florentino Pérez à mettre ce dossier de côté.

Lié au PSG jusqu’à l’été 2022, Kylian Mbappé fait durer le suspense pour son avenir. Comme vous l’a récemment révélé le10sport.com, les discussions se poursuivent entre les deux parties pour une prolongation de contrat, mais le Bondynois est réticent à l’idée de se réengager sur le long terme avec le PSG, souhaitant garder la mainmise sur son avenir. Kylian Mbappé rêve en effet toujours de partir à l’étranger, et le Real Madrid continue de rester à l’affût dans ce dossier. D’après la presse espagnole, Florentino Pérez espère mettre la main sur Mbappé dès cet été, et ce malgré ses dernières déclarations après l’échec du lancement de la Super Ligue. « Les signatures comme Haaland ou Mbappé ? Sans la Super Ligue, cela n'aura pas lieu. Dans cette situation de pandémie, cela n'aura pas lieu, ni pour le Real ni pour aucun autre club. Cela n'aura pas lieu, croyez-moi. Mais la Super League venait pallier les pertes économiques de cette année. Si Mbappé ne vient pas cet été, je crois que personne ne va se tirer une balle. Les gens savent que si les choses ne se font pas, c'est parce que ce n'est pas possible », expliquait le président du Real Madrid cette semaine sur la Cadena SER.

« Pour Mbappé, je pense que ce sera très compliqué »