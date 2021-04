Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre se confirme pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 26 avril 2021 à 11h15 par B.C.

Alors que la Juventus est en difficulté en Serie A, l’avenir de Cristiano Ronaldo devrait dépendre de la fin de saison du club italien.

Malgré les statistiques impressionnantes de Cristiano Ronaldo cette saison, la Juventus est à la peine. Après son élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions face au FC Porto, le club italien n’est pas assuré de retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes à cinq journées de la fin de la Serie A, et le nul face à la Fiorentina (1-1) pourrait permettre au Napoli de prendre la quatrième place du classement aux dépens des Bianconeri ce lundi. Une situation qui ferait douter Cristiano Ronaldo pour la suite de sa carrière, et qui pourrait obliger la Juve à se séparer de sa star.

Sans Ligue des champions, le départ de Cristiano Ronaldo semble inéluctable