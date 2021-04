Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un énorme condition déjà fixée pour l'avenir d'Erling Haaland !

Publié le 26 avril 2021 à 9h00 par La rédaction

Erling Haaland ne cesse d’affoler l’Europe. Les plus grands clubs européens, dont le Real Madrid, suivent le dossier de très près depuis de nombreuses semaines. Néanmoins, le Norvégien pourrait ne pas quitter le Borussia Dortmund cet été.

Convoité par les plus grands noms européens en vue du prochain mercato estival, Erling Haaland ne cesse d’agiter l’Europe. Des clubs comme le FC Barcelone ou encore le Real Madrid suivent le dossier du Norvégien de très près depuis de nombreuses semaines. Les Merengue auraient même fait de l’attaquant de 20 ans l’une de ses cibles principales. Mais avec son prix très élevé fixé par le Borussia Dortmund (180M€) et la forte volonté de Florentino Pérez de recruter Kylian Mbappé cet été, l’ancien du RB Salzbourg ne pourrait débarquer à la Casa Blanca que bien plus tard.

La Ligue des Champions : objectif primordial pour Erling Haaland