Mercato - PSG : Après le fiasco de la Super Ligue, le Real Madrid n'a pas abdiqué pour Mbappé !

Publié le 26 avril 2021 à 11h30 par A.M.

Bien que le Real Madrid comptait sur les revenus colossaux de la Super Ligue pour recruter Kylian Mbappé, l'espoir est toujours de mise du côté merengue, notamment parce que le PSG n'a pas encore trouvé d'accord avec son attaquant.

Ces derniers jours ont été très agité du côté du Real Madrid. Et pour cause, le club merengue était le principal porteur du projet de Super Ligue qui n'a finalement pas abouti. Un échec qui change les plans de la Casa Blanca sur le marché des transferts, notamment pour le recrutement de Kylian Mbappé. « Si dans quelques années il faut un milliard pour signer Mbappé, pour une indemnité de transfert de 300M€ et lui verser un salaire de 60M€, d'où viendront-ils ? Le Real Madrid, par exemple, n'a que trois sources de revenus : la billetterie, la télévision et les sponsors (...) Dites-moi comment Madrid, qui est un club qui appartient à ses socios, peut rivaliser avec un club-Etat ? », confiait d'ailleurs Florentino Pérez dans les colonnes de AS en faisant clairement référence au PSG. Toutefois, le Real Madrid garderait espoir.

Même sans l'argent de la Super Ligue, le Real y croit pour Mbappé