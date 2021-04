Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a un atout dans sa manche pour Mbappé !

Publié le 26 avril 2021 à 6h45 par Th.B.

Indésirable aux yeux de Zinedine Zidane et Florentino Pérez, Gareth Bale pourrait s’avérer crucial pour l’entraîneur et le président du Real Madrid dans leur quête de la signature de Kylian Mbappé, toujours réticent à l’idée de prolonger son contrat au PSG. Explications.

Sur les ondes de la Cadena SER , Florentino Pérez s’est montré plutôt pessimiste mercredi dernier concernant un transfert de Kylian Mbappé et même du manque de marge de manoeuvre pour n’importe quel club de mener à bien une telle opération sans les revenus exceptionnels de la Super Ligue, suspendue. Néanmoins, chez les médias madrilènes, on ne jetterait pas totalement l’éponge pour l’attaquant du PSG qui refuserait toujours de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2022. Et pour parvenir à ses fins avec Mbappé, le Real Madrid aurait une petite idée derrière la tête.

Bale, élément clé de l’opération Mbappé ?