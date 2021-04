Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho, Bale... L'avenir de Kylian Mbappé totalement relancé !

Publié le 25 avril 2021 à 18h45 par La rédaction

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé est toujours aussi flou au sein du PSG, le Real Madrid ne lâcherait rien concernant un éventuel transfert de l'international tricolore cet été. Et la réussite ou non de l'opération pourrait dépendre du cas Gareth Bale.

Ce n’est plus une nouvelle, Kylian Mbappé est l’un des joueurs les plus convoités du prochain mercato estival. En fin de contrat en juin 2022, le champion du monde 2018 n’a toujours pas donné son accord pour une prolongation de contrat avec le PSG. Avec ses grandes prestations, l’attaquant de 22 ans affole l’Europe et les plus grands noms suivent le dossier de très près, notamment le Real Madrid, qui aimerait faire de Kylian Mbappé sa prochaine star. Néanmoins, l’opération serait très compliquée à réaliser pour les Merengue , compte tenu de la forte indemnisation de transfert que demande la direction parisienne et des grandes exigences salariales du joueur. Néanmoins, un indésirable de Zinédine Zidane pourrait venir faciliter les affaires de la Casa Blanca .

L’avenir de Kylian Mbappé dépendrait de celui de Gareth Bale