Mercato - OM : Longoria aurait fixé l'avenir de deux pépites !

Publié le 25 avril 2021 à 18h10 par K.V.

Alors que l'on rentre dans la période cruciale pour les jeunes du centre de formation, l'Olympique de Marseille devrait pouvoir compter sur un jeune milieu offensif mais pourrait perdre un latéral.

À l'approche de la fin de la saison, l'Olympique de Marseille va avoir du pain sur la planche en matière de recrutement. Alors que de nombreux dossiers sont encore et toujours en suspend, les dirigeants du club phocéen vont devoir se surpasser pour que l'effectif ne perde pas en valeur, au contraire, et ce, en limitant les pertes. Dans cette optique, peut-être l'OM se tournera encore davantage vers ses jeunes ? Encore faudrait-il qu'ils veuillent rester au club. Mais qu'en est-il des jeunes Paolo Sciortino et Hugo Dupont ?

Premier contrat pro pour l'un, départ envisagé pour l'autre !