Mercato - FC Nantes : Un premier renfort s'annonce chez les Canaris !

Publié le 25 avril 2021 à 20h10 par A.M. mis à jour le 25 avril 2021 à 20h12

Prêté au Fortuna Sittard l'été dernier, Samuel Moutoussamy se dit prêt à revenir au FC Nantes en fin de saison, mais si le club est relégué en Ligue 2.

Lancé dans le grand bain par Claudio Ranieri, Samuel Moutoussamy semblait promis à un bel avenir au FC Nantes. Mais le milieu de terrain n'a pas connu la même réussite par la suite. A tel point que l'été dernier, il a finalement été prêté au Fortuna Sittard aux Pays-Bas. Mais alors qu'il joue très peu en Eridivisie, Samuel Moutoussamy annonce qu'il reviendra au FC Nantes en fin de saison quoi qu'il en soit, malgré la situation très particulière au sein du club canari pas encore assuré de son maintien et dont l'avenir d'Antoine Kombouaré n'est pas non plus assuré.

«Dans tous les cas, je retourne à Nantes»