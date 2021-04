Foot - Mercato - PSG

Mercato : Real Madrid, PSG... Un point de chute surprenant pour Sergio Ramos ?

Publié le 25 avril 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos se rapproche dangereusement d'un départ libre et gratuit du Real Madrid. Alors qu'il serait suivi par le PSG, le capitaine merengue pourrait faire son retour au FC Séville. Selon la presse espagnole, Monchi, le directeur sportif du club andalou, voudrait rapatrier Sergio Ramos en cas de départ de Jules Koundé ou de Diego Carlos cet été.

Arrivé au Real Madrid à l'été 2005, Sergio Ramos pourrait très bientôt migrer vers d'autres horizons. En fin de contrat le 30 juin, le capitaine du Real Madrid ne parvient pas à trouver un terrain d'entente avec sa direction. Alors que le coronavirus, et la crise qu'il a engendré, a fortement touché les caisses de la Maison-Blanche , Florentino Pérez voudrait que Sergio Ramos baisse son salaire de 10% pour prolonger. Un geste que le capitaine du Real Madrid serait réticent à faire. Dans cette optique, les deux parties se retrouveraient sans solution pour se mettre d'accord, comme l'a clairement laissé entendre Florentino Pérez dernièrement. « Je l’aime aussi beaucoup, mais nous sommes dans une très mauvaise situation. Nous devons être réaliste, c'est la crise. Nous pouvons régler la situation mais c'est compliqué. (…) L'année passée, Sergio a accepté aussi. Cette année non, c’est différent » , a confié le président du Real Madrid ce lundi à El Chiringuito , avant d'en remettre une couche mercredi. « Je l'aime comme si c'était mon fils, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui. Mais je ne vais pas m'encourager à payer plus pour Sergio Ramos. La situation est ce qu'elle est, il le sait aussi. Terminons la saison. (…) Je ne vais pas vous dire quoi que ce soit sur Sergio Ramos » , a ajouté Florentino Pérez au micro de la Cadena Ser .

Un départ inéluctable pour Sergio Ramos ?

Alors que le Real Madrid semble ne pas avoir les moyens de renouveler le contrat de Sergio Ramos, Zinedine Zidane a également pris position sur ce dossier. Et comme a son habitude, le technicien français n'a pas souhaité se mouiller quant à l'avenir de son capitaine. « L'avenir de Sergio Ramos ? Il a l'air bien. Il a eu des problèmes physiques mais il va bien. Dans quelques jours, il sera avec nous. Il aura quelques séances d'entraînement » , a déclaré Zinedine Zidane en conférence de presse dernièrement.

Retour à l'envoyeur pour Sergio Ramos ?