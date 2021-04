Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une incroyable issue au dossier Radonjic ?

Publié le 25 avril 2021 à 15h10 par K.V.

Alors qu'il devrait faire son retour à l'OM après un prêt décevant à l'Hertha Berlin, Nemanja Radonjic pourrait rapidement quitter la France puisqu'un prétendant bien connu serait intéressé.

En grande difficulté depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, à l'été 2018, Nemanja Radonjic ne cesse de décevoir. Recruté pour 12M€, l'international Serbe n'offre aucun retour sur investissement au club phocéen. Tant et si bien qu'il a été envoyé en prêt du côté du Hertha Berlin où, là encore, il enchaîne les prestations décevantes. Privé de temps de jeu, Nemanja Radonjic ne serait pas parvenu à convaincre les dirigeants du club allemand de le conserver et devrait faire son retour à l'OM à la fin de la saison. Alors que Jorge Sampaoli envisagerait d'organiser une réunion avec Radonjic pour évoquer l'avenir de ce dernier, une solution pourrait déjà se distinguer.

Retour à Belgrade pour Radonjic ?