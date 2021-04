Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un coup de main du Barça pour… Florian Thauvin ?

Publié le 25 avril 2021 à 6h15 par Th.B.

Pendant un bon moment annoncé comme partant de l’OM pour le Milan AC, Florian Thauvin verrait le club milanais se concentrer sur d’autres pistes, à l’instar de celle menant à Francisco Trincao, joueur du FC Barcelone.

Et si Pablo Longoria parvenait contre toute-attente à convaincre Florian Thauvin d’apposer sa signature sur un nouveau bail à l’OM ? Pour rappel, le champion du monde tricolore voit son contrat arriver à expiration cet été. Et alors qu’un départ libre au Milan AC notamment semblait se dessiner ces dernières semaines, la nomination de Pablo Longoria à la présidence et le sens dans lequel le projet du club se dirige seraient deux éléments importants dans le revirement de situation dans le dossier Thauvin selon L’Équipe qui assurait dernièrement qu’une prolongation serait de plus en plus probable.

Trincao vers le Milan AC, la chance de l’OM pour Thauvin ?