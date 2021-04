Foot - PSG

PSG : Avant Manchester City, un grande nouvelle se confirme pour Mbappé !

Publié le 25 avril 2021 à 14h15 par K.V.

Alors que l'inquiétude régnait chez les supporters du PSG après la sortie sur blessure de Kylian Mbappé face au FC Metz ce samedi, la tendance semble s'améliorer de jour en jour. De bonne augure pour le match face à Manchester City.

« C'est une béquille au niveau du quadriceps et les béquilles, c'est toujours douloureux. Mais Kylian était clame, tranquille, au moment de regagner les vestiaires. On espère que ça ira mieux. » Au terme de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le FC Metz, finalement remportée par le club de la capitale (3-1), Mauricio Pochettino livrait cette explication à la presse concernant la sortie sur blessure de Kylian Mbappé. Peu avant le coup de sifflet final, il avait en effet été contraint de céder sa place et de rentrer aux vestiaires. De quoi le priver du match face à Manchester City ce samedi ? C'est la crainte qui a envahi les supporters du PSG. Finalement, l'international tricolore devrait pouvoir tenir sa place.

Mbappé opérationnel face à Manchester City !