PSG - Malaise : Pochettino fait une grande annonce pour Marquinhos !

Publié le 25 avril 2021 à 10h15 par A.M.

Blessé depuis la victoire à l'Allianz Arena contre le Bayern Munich (3-2), Marquinhos semble revenir en bonne forme au meilleur moment comme le souligne Mauricio Pochettino.

Incroyable mais vrai. A quelques jours d'un grand rendez-vous européen, le PSG voit son infirmerie se vider. Marco Verratti a repris le chemin de la compétition après avoir contracté le Covid-19. L'Italien a même disputé l'intégralité de la rencontre face à Metz samedi (3-1). Sorti sur blessure, Kylian Mbappé ne semble pas gravement touché et devrait pouvoir tenir sa place contre Manchester City mercredi pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là.

Marquinhos de retour ?