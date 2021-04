Foot - PSG

PSG : Avant Manchester City, Pochettino fait le point pour Marquinhos !

Publié le 24 avril 2021 à 20h45 par Th.B.

Capitaine du PSG, Marquinhos est écarté des terrains depuis le 1/4 de finale aller de Ligue des champions. Quant à sa présence pour Manchester City mercredi, Mauricio Pochettino laisse le suspense à son comble.

Avant de céder sa place en raison d’une blessure aux adducteurs lors du 1/4 de finale aller face au Bayern Munich le 7 avril dernier, Marquinhos était parvenu à inscrire le deuxième but parisien. Depuis, il n’a plus foulé une pelouse et a donc manqué les cinq dernières sorties du PSG. Jeudi, le capitaine du Paris Saint-Germain a repris l’entraînement collectif et avait pris part à une grande partie de la séance avec le reste de l’effectif entraîné par Mauricio Pochettino. Absent du déplacement à Metz ce samedi (1-3), Marquinhos pourrait cependant être de la partie mercredi soir pour la réception de Manchester City dans le cadre de la 1/2 finale aller de C1.

« Marquinhos s’entraîne bien »