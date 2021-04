Foot - PSG

PSG : Super Ligue, Nasser Al-Khelaïfi… Le message fort de Leonardo !

Publié le 24 avril 2021 à 20h15 par H.G.

Alors que le PSG a été l’un des principaux opposants au projet de la Super Ligue européenne, Leonardo a expliqué être très fier de l’attitude de Nasser Al-Khelaïfi.

S’il y a bien un club qui a tout gagné avec le feuilleton de la Super Ligue européenne, c’est bien le PSG ! En effet, en affichant de la sorte de son opposition au projet qui aurait pourtant pu correspondre à ses ambitions, le club parisien a renforcé sa position au sein de l’Europe du football. Son président Nasser Al-Khelaïfi a en effet gagné la confiance de l’UEFA, dont le président l’a chaleureusement remercié, en plus d’avoir été élu président de l’ECA après les sollicitations de nombreux clubs. De quoi rendre fier Leonardo, le directeur sportif du PSG ayant affirmé être ravi des valeurs prônées par son président.

« On est très très très fiers de Nasser »