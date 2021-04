Foot - PSG

PSG : Ces précisions sur la position de Nasser Al-Khelaïfi contre la Super Ligue !

Publié le 23 avril 2021 à 0h15 par H.G.

Alors que le PSG faisait partie des clubs opposés à la Super Ligue européenne, le président du Bayern Munich a justifié la prise de position du club présidé par Nasser Al-Khelaïfi.

En à peine quarante-huit heures, la Super Ligue européenne lancée dimanche dernier a explosé. En effet, quasiment l’intégralité des douze clubs ont quitté le projet, Manchester City le premier, et seuls le FC Barcelone et le Real Madrid n’ont pas communiqué leur retrait de la compétition désormais considérée comme morte. Une vive défaite pour ces douze écuries, et tout particulièrement pour le Real Madrid et la Juventus qui en étaient les chefs de file. Cependant, du côté du PSG et du Bayern Munich, on savoure tout particulièrement la fin de cette Super Ligue européenne, les deux clubs ayant toujours été opposé à l’idée de l’intégrer au cours des deux jours de feuilleton sur le sujet. Et maintenant que ces événements sont terminés, même si des sanctions pourraient être prononcées contre les douze dissidents ce vendredi par l’UEFA, le président du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge a justifié sa prise de position et celle de son homologue au PSG Nasser Al-Khelaïfi.

« Main dans la main, la France et l'Allemagne se sont unies »