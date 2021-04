Foot - PSG

PSG : Le nouveau message fort de Nasser Al-Khelaïfi après le fiasco de la Super Ligue !

Publié le 21 avril 2021 à 21h15 par A.M. mis à jour le 21 avril 2021 à 21h17

Elu président de l'ECA, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas caché sa satisfaction et sa joie de son nouveau poste qui renforce encore sa puissance dans le football européen après le fiasco de la Super Ligue.

Nasser Al-Khelaïfi est le grand gagnant de la semaine. Après avoir refusé de s'associer aux douze clubs fondateurs de la Super Ligue, le PSG sort grandi su fiasco de ce projet. Le président du club parisien a fait pression aux côté de l'UEFA ce qui lui a valu les remerciements d'Aleksander Ceferin : « Nasser Al-Khelaïfi, vous avez montré que vous êtes un grand homme au service du football. » Et l'influence de Nasser Al-Khelaïfi au sein du football européen ne cesse de grandir puisque le comité exécutif de l'Association Européenne des Clubs (ECA) l'a nommé nouveau président de l'ECA. Il remplace Andrea Agnelli, président de la Juventus, qui avait quitté ce poste pour se lancer dans le projet de la Super Ligue. Une nouvelle fonction qui enchante le patron du PSG.

«Notre sport ne pourra prospérer que si l'on s'en tient aux principes de l'ECA»