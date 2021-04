Foot - PSG

PSG : Al-Khelaïfi, Super Ligue... L'énorme réponse d'Aulas à l'UEFA !

Publié le 21 avril 2021 à 18h30 par Arthur Montagne

Après la victoire de l'UEFA dans son conflit face à la Super Ligue, Aleksander Ceferin, président de l'instance européenne, n'a pas hésité à remercier les patrons des clubs qui avaient refusé de rejoindre ce projet, à commencer par Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG. Jean-Michel Aulas, lui aussi opposé à la Super Ligue, se réjouit de cette situation.

Depuis dimanche, tout le monde du football ne parle que de ça : la Super Ligue. Le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, la Juventus, l’AC Milan et l’Inter ont lancé ce projet, mais les 12 clubs se sont rapidement retrouvés au cœur d'une tempête médiatique. La Super Ligue a rapidement fait l'unanimité contre elle. Les gouvernements, les joueurs, les supporters, l'UEFA, la FIFA et les dirigeants des autres clubs se sont tous ligués contre les 12 fondateurs cette ligue semi-fermée. Par conséquent, ce projet a rapidement été abandonné. Manchester City a lancé la vague mardi soir en se retirant officiellement de la Super Ligue. Les Citizens ont été suivis par Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham et Chelsea tandis que ce mercredi, l'Atlético de Madrid, la Juventus, l'Inter et l'AC Milan se sont également retirés. Autrement dit, le FC Barcelone et le Real Madrid sont les deux derniers combattants. Mais le projet de la Super Ligue est d'ores et déjà abandonné, notamment grâce à Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG s'étant fermement opposé à ce projet dès le début.

Aulas s'enflamme pour «l’osmose exemplaire» avec le PSG

En effet, par le biais d'un communiqué, Nasser Al-Khelaïfi n'avait pas manqué de souligner que « le Paris Saint-Germain continuera de travailler avec l'UEFA, l'Association européenne des clubs et toutes les parties prenantes du football européen en se fondant sur les principes de bonne foi, de dignité et de respect de chacun. » Un message qui a visiblement été bien reçu par Aleksander Ceferin. Le président de l'UEFA a en effet remercier personnellement le patron du PSG mardi : « Nasser Al-Khelaïfi, vous avez montré que vous êtes un grand homme au service du football . » Une situation dont se réjouit Jean-Michel Aulas. Le président de l'OL, lui aussi opposé à la Super Ligue, a souligné « l’osmose exemplaire de Nasser (PSG) et OL a permis instantanément de défendre les valeurs chères au cœur du public de faire basculer les indécis. La FIFA et l’UEFA devraient s’unir encore plus avec les projets de coupe du monde des clubs masculins et féminins, où l’exploit serait toujours possible ? » Régulièrement très critique envers la présence du Qatar au PSG, Jean-Michel Aulas semble cette fois-ci ravi de son entente avec Nasser Al-Khelaïfi.