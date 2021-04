Foot - PSG

PSG : Al-Khelaïfi, Aulas... La sortie fracassante de Le Graët sur la Super Ligue !

Publié le 20 avril 2021 à 22h45 par A.D.

Alors que douze cadors européens ont annoncé la création de la Super Ligue, Noël Le Graët n'a pas manqué de réagir. Après avoir dézingué cette initiative, le président de la FFF a tenu à féliciter Nasser Al-Khelaïfi et Jean-Michel Aulas - présidents respectifs du PSG et de l'OL - de ne pas faire partie de ce projet.

Ce dimanche, le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, la Juventus, l’AC Milan et l’Inter Milan ont annoncé qu'ils créaient la Super Ligue, compétition privée qui vient concurrencer directement la Ligue des Champions de l'UEFA. Contrairement à tous ces colosses européens, le PSG, le Bayern ou encore l'OL ont décidé de rester fidèle à l'instance européenne et de ne pas rejoindre cette nouvelle famille. Un choix louée par Noël Le Graët, le président de la FFF. En marge du Congrès de l'UEFA à Montreux (Suisse), Noël Le Graët a poussé un énorme coup de gueule sur la Super Ligue, avant d'envoyer un message fort à Nasser Al-Khelaïfi et Jean-Michel Aulas, les présidents respectifs du PSG et de l'OL.

«Je suis fier qu'Al-Khelaïfi et Aulas n'aient pas participé à cette affaire»