PSG : Al-Khelaifi impliqué dans un projet à 7 milliards d’euros pour contrer la Super Ligue !

Publié le 20 avril 2021 à 18h30 par Bernard Colas

Alors que la guerre est déclarée entre l’UEFA et les douze membres fondateurs de la Super Ligue, l’instance européenne prépare sa riposte et travaillerait sur un projet colossal, dans lequel est notamment impliqué le Paris Saint-Germain.

L’annonce de la création de la Super Ligue européenne a fait l’effet d’une bombe dans la planète football. Le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, la Juventus, l’AC Milan et l’Inter Milan ont en effet décidé de s’associer pour fonder une compétition fermée, en concurrence frontale avec la Ligue des champions organisée par l’UEFA. Florentino Pérez, président du Real Madrid, a pris la tête de cette Super Ligue et fait partie des principaux instigateurs de ce projet très contesté, au côté d’Andrea Agnelli, président de la Juve, et Joel Glazer, l’un des propriétaires de Manchester United. Trois hommes qui se retrouvent aujourd’hui particulièrement au coeur des critiques, et les acteurs du football n’ont pas hésité à monter au créneau pour protester contre cette Super Ligue. Aleksander Čeferin, président de l’UEFA, a notamment tenu des mots très durs contre les membres fondateurs et a tenu à saluer les clubs restés fidèles à l’instance européenne, à l’instar du PSG et du Bayern Munich : « Nasser Al-Khelaïfi, vous avez montré que vous êtes un grand homme au service du football . » En coulisses, l’UEFA prépare déjà sa réponse à ce projet, et une riposte XXL serait en préparation.

Avec le PSG et le Bayern, l’UEFA prépare une contre-attaque à 7 milliards d’euros

D’après les informations de l’agence de presse américaine Bloomberg , l’UEFA a entamé des discussions avec le gestionnaire d’actifs londonien Centricus Asset Management pour réorganiser sa Ligue des champions et mettre un terme aux projets de la Super Ligue, nécessitant un plan de financement avoisinant les 7 milliards d’euros. Une information confirmée par RMC ce mardi, expliquant que le budget de départ de cette nouvelle Ligue des champions serait compris entre 4,5 et 7 milliards d’euros. Une restructuration permettant au tournoi-phare de l’UEFA d’être plus fort et aux clubs de percevoir des revenus supplémentaires. Un projet préparé par l’instance dirigée par Aleksander Čeferin avec les équipes refusant de prendre part à la Super Ligue, à commencer par le PSG et le Bayern Munich, et celles qui pourraient finalement abandonner la compétition fermée mise en place par Florentino Pérez et les autres instigateurs. Comme l'a révélé le Times en milieu de journée, au moins un des six grands clubs anglais impliqué envisagerait de se retirer de la Super Ligue après le déferlement de critiques qui a suivi l'officialisation du projet, une information confirmée par le Guardian , donnant même l’identité potentielle du ou des clubs concernés : Chelsea et Manchester City. Selon Bloomberg , les négociations sont en cours et il n'y a encore aucune certitude sur le fait que l'UEFA et Centricus, basée à Londres, parviennent à un accord, mais cette révélation indique clairement qu’Aleksander Čeferin n’a pas l’intention de se laisser faire.

