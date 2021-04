Foot - PSG

PSG : UEFA, Super Ligue... Les énormes doutes du PSG !

Publié le 20 avril 2021 à 1h45 par A.C.

Le Paris Saint-Germain ne semble finalement pas si insensible au projet de la Super Ligue, même s’il s’y oppose actuellement.

Alors que douze des plus grands clubs au monde se sont déclarés pour une nouvelle compétition, appelée Super Ligue, le Paris Saint-Germain se dit actuellement opposé. Ce n’est d’ailleurs pas le seul club dans cette situation, puisque le Bayern Munich, le Borussia Dortmund ou encore le FC Porto s’opposent à la nouvelle Super Ligue. Mais ces clubs-là n’ont toutefois pas les mêmes intérêts que les propriétaires du PSG...

« Pour le PSG, ça me paraît compliqué d’adopter une autre position d’ici 2022 et l’organisation de la Coupe du monde »