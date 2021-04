Foot - PSG

PSG : Face à la Super Ligue, Al-Khelaïfi reçoit un énorme message !

Publié le 21 avril 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que la création de la Super Ligue ne cesse de faire débat, Aleksander Ceferin, président de l'UEFA fustige le comportement des 12 clubs fondateurs, et félicite Nasser Al-Khelaïfi.

C'est désormais officiel, le Real Madrid, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, la Juventus, l’AC Milan et l’Inter ont créé la Super Ligue. Et bien évidemment, ce choix est loin de faire l'unanimité auprès des joueurs, entraîneurs, gouvernements et les autres clubs. A commencer par le Bayern Munich et le PSG, les deux clubs les plus importants à avoir refusé la participation à cette nouvelle Ligue. Nasser Al-Khelaïfi serait même très actif en coulisses afin de tenter de rapprocher l'UEFA et les 12 clubs fondateurs de la Super Ligue. Un comportement salué par Aleksander Ceferin.

Ceferin remercie Al-Khelaïfi