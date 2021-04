Foot - PSG

PSG : Neymar reçoit un énorme appel du pied pour cet été !

Publié le 22 avril 2021 à 16h10 par La rédaction

Alors que le nom de Neymar est régulièrement évoqué dans le cadre du marché des transferts, Leonardo pourrait bien avoir de nouveau à gérer le cas de la star brésilienne d’un point de vue sportif. Le numéro 10 du PSG vient de recevoir un appel du pied de la sélection olympique du Brésil, qui voudrait compter sur lui en vue des prochains Jeux Olympiques.

Outre les nombreux dossiers sur son bureau concernant le marché des transferts, Leonardo devrait bientôt faire face à un nouveau feuilleton. Avec les Jeux Olympiques qui approchent, quelques joueurs pourraient être désireux de prendre part à la compétition qui se tiendra du 21 juillet au 7 août. La question s’était déjà posée pour Kylian Mbappé. Mais conscient des risques physiques que cela pourrait engendrer, le champion du monde 2018 a finalement tiré un trait, reportant ses rêves de Jeux Olympiques à 2024. Néanmoins, la direction parisienne ne serait pas au bout de ses peines concernant cette compétition et pourrait bientôt devoir faire face à un problème du même type concernant Neymar cette fois.

« Il est peut-être dans la plénitude de sa carrière. Pour nous, ce serait un atout d'une énorme qualité »