Foot - PSG

PSG - Polémique : Super Ligue, Qatar… Javier Tebas dézingue le PSG !

Publié le 22 avril 2021 à 0h15 par B.C.

Fermement opposé à la Super Ligue, Javier Tebas en a rajouté une couche concernant le projet soutenu notamment par le Real Madrid, et en a profité pour glisser un nouveau tacle au PSG.

Alors que douze des plus grands clubs européens avaient annoncé ce dimanche le lancement à venir d’une Super Ligue européenne, ils ne sont désormais plus que deux : le FC Barcelone et le Real Madrid. Manchester City, Manchester United, Tottenham, Liverpool, Arsenal, Chelsea, l’Atlético de Madrid, l’Inter, l’AC Milan et la Juventus ont en effet décidé de se retirer de ce projet après le tollé suscité par la création de cette compétition fermée visant à concurrencer la Ligue des champions de l’UEFA. Javier Tebas faisait partie des opposants à cette Super Ligue, et le président de la Liga n’a pas caché ses mots ce vendredi au micro de plusieurs médias espagnols, et comme à son habitude, il n’a pas manqué d’adresser un tacle au PSG, pourtant opposé à ce projet.

« Ma position sur le PSG et Manchester City ne change pas »

La Super Ligue s'est ridiculisée. Le concept de Super Ligue s'est ridiculisé. Il a démontré une importante ignorance de ses dirigeants à l'industrie et aux fans de football dans le monde, et pas seulement en Espagne. Je n'aime pas parler de l'expression "trahison" car on parle de la Super Ligue depuis longtemps. Mais lorsque vous faites quelque chose en secret et clandestinement, vous cachez quelque chose qui n'est pas bon pour quelqu'un. Je ne me sens pas trahi, je suis dans le football depuis des années », a lâché le président de la Liga au micro de la Sexta, avant de glisser un tacle au Paris Saint-Germain, pourtant opposé à ce projet : « L’égoïsme de certains clubs, je le connais déjà. Ma position sur le PSG et Manchester City ne change pas. J'ai toujours dit que vous ne pouvez pas tricher. Nous allons essayer de ne pas changer les règles. »