PSG : Kean s'enflamme pour Neymar et Mbappé !

Publié le 24 avril 2021 à 11h40 par La rédaction mis à jour le 24 avril 2021 à 11h42

Le PSG possède sûrement l’un des meilleurs duos du football à l’heure actuelle avec Kylian Mbappé et Neymar. Et Moise Kean mesure la chance qu’il a d’évoluer avec ces deux très grands joueurs au sein de la formation parisienne.