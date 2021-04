Foot - PSG

PSG : Le message fort du Bayern Munich pour Al-Khelaïfi, après l’échec de la Super Ligue !

Publié le 22 avril 2021 à 19h45 par A.C.

Karl-Heinz Rummenigge, président du conseil d’administration du Bayern Munich et nouveau président du comité exécutif de l’UEFA, a tenu à remercier Nasser Al-Khelaïfi.

Sauf incroyable rebondissement, la Super Ligue n’aura duré que quelques jours. Le projet porté par douze des plus grands clubs au monde a perdu de sa superbe au fil des heures et des menaces de l’UEFA, ainsi que des Fédération et gouvernement nationaux. Deux écuries européennes ont toutefois toujours fait barrage à ce projet, avec le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Ni l’un ni l’autre n’a souhaité rejoindre le Super Ligue et semblent d’ailleurs en être sortis gagnant, avec un Bavarois au comité exécutif de l’UEFA et un Parisien à la tête de l’ECA.

« L’attitude du PSG et de Nasser Al-Khelaïfi a été exemplaire »