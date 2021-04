Foot - PSG

PSG : Super Ligue, UEFA… L’énorme message d’Aulas pour Al-Khelaïfi !

Publié le 21 avril 2021 à 22h15 par B.C.

Opposé à l’idée d’une Super Ligue, Jean-Michel Aulas reconnaît que sa décision a été influencée par Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG.

Depuis dimanche, l’actualité footballistique est monopolisée par le lancement avorté d’une Super Ligue européenne par douze des plus grands clubs européens. Face au tollé provoqué par cette annonce, dix de ces membres fondateurs ont décidé de se rétracter, tandis que le Real Madrid et le FC Barcelone n’ont pas encore communiqué sur leur position. De son côté, le PSG a rapidement apporté son soutien à l’UEFA en compagnie du Bayern Munich, et Jean-Michel Aulas en a fait de même. Dans un entretien pour L’Équipe , le président de l’OL reconnaît par ailleurs que Nasser Al-Khelaïfi l’a influencé dans sa décision.

« La position de Nasser m'a beaucoup aidé »