PSG - Malaise : Pochettino annonce une grande nouvelle pour Mbappé !

Publié le 25 avril 2021 à 8h15 par A.M. mis à jour le 25 avril 2021 à 8h16

Présent en conférence de presse après la victoire à Metz (3-1), Mauricio Pochettino s'est montré rassurant quant à l'état de santé de Kylian Mbappé sorti en fin de match après avoir reçu un coup.

Compte tenu de l'état de forme de Kylian Mbappé, le moindre doute sur l'état de santé de l'attaquant français affole le PSG. Auteur de 19 buts lors de ses 14 dernières apparitions sous la tunique parisienne, le Champion du monde est sur un rythme impressionnant et se présente comme l'atout numéro 1 du PSG avant la demi-finale de Ligue des Champions contre Manchester City dont le match aller se déroulera ce mercredi. Par conséquent, sa sortie sur blessure, après avoir reçu un coup à la cuisse, en toute fin de match samedi contre Metz (3-1) suscite l'inquiétude à Paris. Mais Mauricio Pochettino se montre rassurant.

«Il est calme, tranquille et pense que ce n’est rien de grave»