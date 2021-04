Foot - PSG

PSG : Leonardo envoie un message fort avant Manchester City !

Publié le 25 avril 2021 à 1h45 par H.G.

Alors que le PSG affrontera Manchester City mercredi prochain en Ligue des Champions, Leonardo juge le climat positif autour du club de la capitale.

Après avoir éliminé le FC Barcelone en huitièmes de finale puis le Bayern Munich en quarts, le PSG fera de nouveau face à un grand d’Europe lors des demi-finales de la Ligue des Champions. Cette fois, les Parisiens devront se défaire du Manchester City de Pep Guardiola afin de se hisser en finale de prestigieuse compétition européenne pour une deuxième année consécutive et ainsi espérer remporter le graal suprême qu’ils convoitent depuis des années. Et aux yeux de Leonardo, le PSG a les armes nécessaires pour effectuer quelque chose de grand, et ce d’autant plus qu’il estime que Paris fait maintenant partie des plus grands clubs européens.

« Je suis optimiste, vraiment »