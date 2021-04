Foot - PSG

PSG - Malaise : Marco Verratti prend position pour Kylian Mbappé !

Publié le 25 avril 2021 à 7h45 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé est sorti à la suite d’un coup ce samedi contre Metz, Marco Verratti ne s’est pas montré plus préoccupé que cela par l’état de santé de son coéquipier.

« Il a reçu un coup, une béquille. Nous pensons que ce n'est pas grave, on va voir », a indiqué Mauricio Pochettino concernant l’état de santé de Kylian Mbappé. Et pour cause, si le PSG s’est imposé ce samedi après-midi sur la pelouse du FC Metz (3-1) à quatre jours de sa demi-finale aller de la Ligue des Champions contre Manchester City, le club de la capitale s’est fait une frayeur avec l’attaquant français, double-buteur en Moselle ce jour. En effet, le joueur de 22 ans est sorti à la suite d’un coup et a directement regagné les vestiaires, ce qui peut avoir de quoi inquiéter peu de temps avant le match du PSG contre les hommes de Pep Guardiola mercredi prochain.

« Je pense que c'est seulement un coup »